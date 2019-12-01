Юный пскович вместе с губернатором побывал на матче Лиги Европы и получил подарок от Игоря Акинфеева

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-01T13:10:19+03:00

Фото: instagram.com. В этом году пообщаться с кумиром Диме удалось лично.

В том году Дима Жолудь не смог побывать в Москве под Новый год из-за болезни, в этом году мечта осуществилась

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Юный пскович Дима Жолудь побывал на матче Лиги Европы вместе с Михаилом Ведерниковым и встретился с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора Псковской области в Instagram.

В том году маленькие псковичи отправились на новогоднее представление в Московский цирк, братья Запашные подарили псковичам на Новый год 100 билетов, но Дима Жолудь поехать не смог из-за болезни.

Фото: instagram.com. Сбылась мечта!

Еще в том году губернатор узнал о любви Димы к футболу. Тогда Михаил Ведерников связался с одним из футбольных кумиров мальчика Игорем Акинфеевым и попросил его осчастливить юного псковича. Игорь Акинфеев записал Диме видеообращение с пожеланиями и приглашением в гости.

- Мечты должны сбываться, и у каждого ребенка должно быть право на чудо. На днях долгожданная встреча состоялась, - написал губернатор в своем аккаунте. Михаил Ведерников и Дима Жолудь посетили матч ЦСКА – «Лудогорец», после которого Игорь Акинфеев пообщался с мальчиком. Дима Жолудь получил вратарскую футболку с фамилией кумира из рук самого футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU