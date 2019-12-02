Премьера историко-просветительского спектакля «Голоса православного Пскова» пройдет 7 декабря
7 декабря на большой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина состоится премьера историко-просветительского спектакля «Голоса православного Пскова» - кульминации большого фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», выставки и концерты которого рассказывали о духовном и материальном мире псковского средневековья. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в областной Театрально-концертной дирекции.
Тема постановки заслуженного деятеля искусств, художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева – сюжет из псковской истории эпохи Петра I. Известно, что царь в начале Северной войны повелел засыпать древние псковские церкви Кремля, превратив их в оборонительные укрепления. Как отнестись к этому приказу?
Актеры театра в историко-просветительском спектакле поведают о средневековых храмах Псковщины, о христианских святых и тех чудесах, во славу которых возводили эти церкви. Действие сопроводят духовные песнопения и стихи русских поэтов. Образы средневекового Пскова оживут при помощи компьютерной графики.
Мультижанровое зрелище соединит в себе инсталляцию, документальный и литературный театр, лекцию и концерт.
Вход на спектакль свободный, по пригласительным билетам в кассе или на сайте театра.
КОНКРЕТНО
Спектакль пройдет на большой сцене Псковского театра драмы (Псков, ул. Пушкина, 13) 7 декабря в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU