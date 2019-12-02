2019-12-02T09:46:55+03:00
Звезды

Премьера историко-просветительского спектакля «Голоса православного Пскова» пройдет 7 декабря

Постановка Дмитрия Месхиева является кульминацией большого фестиваля «Псков в истории православия в России»
Алиса Солнцева
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Фото: drampush.ru. Вход на постановку свободный, по пригласительным билетам.Фото: drampush.ru. Вход на постановку свободный, по пригласительным билетам.
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7 декабря на большой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина состоится премьера историко-просветительского спектакля «Голоса православного Пскова» - кульминации большого фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», выставки и концерты которого рассказывали о духовном и материальном мире псковского средневековья. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в областной Театрально-концертной дирекции.

Тема постановки заслуженного деятеля искусств, художественного руководителя театра Дмитрия Месхиевасюжет из псковской истории эпохи Петра I. Известно, что царь в начале Северной войны повелел засыпать древние псковские церкви Кремля, превратив их в оборонительные укрепления. Как отнестись к этому приказу?

Актеры театра в историко-просветительском спектакле поведают о средневековых храмах Псковщины, о христианских святых и тех чудесах, во славу которых возводили эти церкви. Действие сопроводят духовные песнопения и стихи русских поэтов. Образы средневекового Пскова оживут при помощи компьютерной графики.

Мультижанровое зрелище соединит в себе инсталляцию, документальный и литературный театр, лекцию и концерт.

Вход на спектакль свободный, по пригласительным билетам в кассе или на сайте театра.

КОНКРЕТНО

Спектакль пройдет на большой сцене Псковского театра драмы (Псков, ул. Пушкина, 13) 7 декабря в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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