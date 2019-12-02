Псковские рыбаки нашли в Великой черепаху
Рыбаки из областного центра нашли в реке Великой черепаху. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, оценив «улов», мужчины предположили, что перед ними сбежавший домашний питомец.
Псковичи отнести черепаху в ближайший детский сад. Однако воспитатели заявили, что держать питомцев в дошкольном учреждении не позволяют правила. Поэтому теперь для черепахи-путешественницы жители областного центра ищут новый дом.
В социальной сети «Instagram» псковичка Ольга Дорожинская опубликовала рассказ о черепахе с предложением отдать её в надёжные руки.
- Домашняя. Кушает только с рук. Возможности ухаживать за ней не имею. Отдам это маленькое чудо в новый дом, - написала девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU