2019-12-02T10:01:55+03:00
Общество

Псковские рыбаки нашли в Великой черепаху

Домашнему питомцу ищут надежных хозяев
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: instagram.com. В соцсетях псковичи опубликовали пост доброты.ФОТО: instagram.com. В соцсетях псковичи опубликовали пост доброты.
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Рыбаки из областного центра нашли в реке Великой черепаху. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, оценив «улов», мужчины предположили, что перед ними сбежавший домашний питомец.

Псковичи отнести черепаху в ближайший детский сад. Однако воспитатели заявили, что держать питомцев в дошкольном учреждении не позволяют правила. Поэтому теперь для черепахи-путешественницы жители областного центра ищут новый дом.

В социальной сети «Instagram» псковичка Ольга Дорожинская опубликовала рассказ о черепахе с предложением отдать её в надёжные руки.

- Домашняя. Кушает только с рук. Возможности ухаживать за ней не имею. Отдам это маленькое чудо в новый дом, - написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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