2019-12-02T10:17:56+03:00
Звезды

Творческий фестиваль для детей из детских домов «Кукарача» состоится в Пскове 7 декабря

Псковичей приглашают поддержать юных и талантливых псковичей на гала-концерте фестиваля
Алиса Солнцева
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Фото: Псковский городской молодежный центр. Приходите поддержать талантливых ребят!Фото: Псковский городской молодежный центр. Приходите поддержать талантливых ребят!
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7 декабря, в субботу, состоится гала-концерт творческого фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Псковском городском молодежном центре.

На сцене Городского культурного центра юные и талантливые псковичи выступят в трех номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография». Псковичей зовут поддержать ребят на гала-концерте.

Вход на гала-концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в Городском молодежном центре (Псков, ул. М. Горького, 15) с 10 до 17 часов в будние дни.

КОНКРЕТНО

Гала-концерт детского фестиваля пройдет на сцене Городского культурного центра (Псков, площадь Ленина, 1) 7 декабря в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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