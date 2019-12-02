Творческий фестиваль для детей из детских домов «Кукарача» состоится в Пскове 7 декабря
7 декабря, в субботу, состоится гала-концерт творческого фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Псковском городском молодежном центре.
На сцене Городского культурного центра юные и талантливые псковичи выступят в трех номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография». Псковичей зовут поддержать ребят на гала-концерте.
Вход на гала-концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в Городском молодежном центре (Псков, ул. М. Горького, 15) с 10 до 17 часов в будние дни.
КОНКРЕТНО
Гала-концерт детского фестиваля пройдет на сцене Городского культурного центра (Псков, площадь Ленина, 1) 7 декабря в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU