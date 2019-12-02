2019-12-02T11:34:54+03:00
Общество

Представитель ОНФ пообещала исправить ошибки псковских властей в сфере ЖКХ

Псковские дома не могут признать аварийными и переселить жильцов, потому что здания являются объектами культурного наследия
Алиса Солнцева
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Фото: onf.ru. Капитальный ремонт преобразует здание внешне, но внутри оно по-прежнему разваливается.Фото: onf.ru. Капитальный ремонт преобразует здание внешне, но внутри оно по-прежнему разваливается.
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Люди стали заложниками объектов культурного наследия – Светлана Калинина о разрушающихся жилых домах в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального Общероссийского народного фронда, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина посетила Псков с рабочим визитом и осмотрела ветхое жилье.

Жилье не признают аварийным из-за того, что дом является объектом культурного наследия. Светлана Калинина пообщалась с жильцами домов на улицах Максима Горького, 5, Леона Поземского, 22, Черняховского, 3.

В некоторых случаях такие дома внешне выглядят презентабельно (как на Горького, 5), но капитальный ремонт охватил только фасад, а внутри – полы гниют, по потолку и стенам идут трещины.

Фото: onf.ru. Представитель ОНФ пообещала помочь псковичам с решением этой проблемы.

Фото: onf.ru. Представитель ОНФ пообещала помочь псковичам с решением этой проблемы.

- Органы муниципальной власти неправильно провели мероприятия, межведомственная комиссия не признала каждое жилое помещение непригодным и аварийным. Люди стали заложниками ситуации. И сейчас эту ошибку мы будем исправлять, – отметила Калинина и заверила, что общественники пропишут для каждого случая индивидуальный план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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