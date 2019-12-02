2019-12-02T12:26:53+03:00
Общество

Псковское «Моглино» стало одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности

Площадка улучшила позиции по сравнению с прошлым годом
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: moglino.com. В ОЭЗ оборудована электрическая подстанция и водозабор.ФОТО: moglino.com. В ОЭЗ оборудована электрическая подстанция и водозабор.
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Особая экономическая зона «Моглино», расположенная в Псковском районе, стала одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ Российской Федерации в 2019 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, региональная площадка расположилась на 4-й позиции рейтинга.

По сравнению с прошлым годом экономическая зона стала на несколько пунктов ближе к первому месту, тем самым вновь подтвердив статут привлекательной для инвесторов площадки.

Преимущества «Моглино» состоят в том, что здесь установлена самая привлекательная для инвесторов стоимость аренды и покупки земельного участка по сравнению с региональным значением. А кроме этого ОЭЗ обладает выгодным положением и развитой сетью автомобильных дорог поблизости.

КОНКРЕТНО

Рейтинг наиболее привлекательных особых экономических зон России имеет большое значение для иностранных инвесторов. Перечень лучших составляет Министерство экономического развития страны, а также Ассоциация развития кластеров и технопарков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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