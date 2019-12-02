Великолучанина, оставившего «Мерседес» без присмотра, обворовали подросток и безработный

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-02T15:36:22+03:00

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Жителя города Великие Луки Псковской области, который оставил свой «Мерседес» без присмотра, обворовали подросток и безработный. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 29 ноября в городе на Ловати.

65-летний владелец иномарки подъехал к одному из домов по улице Металлистов. Здесь он стал разгружать вещи и носить их в квартиру. Чтобы сэкономить время, великолучанин решил не закрывать авто и не ставить его на сигнализацию каждый раз. Когда мужчина вернулся за очередной партией вещей, то обнаружил, что из машины пропала барсетка с деньгами и банковскими картами.

Потерпевший обратился в полицию с просьбой найти пропажу. Правоохранители вычислили воров. Ими оказались двое приятелей, 14-летний учащийся и 23-летний безработный, ранее судимый великолучанин.

Молодые люди признались в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU