Пенсионерка из Пскова попыталась продать квартиру, но лишилась денег

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-02T16:36:09+03:00

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Пенсионерка из города Пскова попыталась продать свою квартиру, но лишилась денег. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 62-летняя псковичка разместила объявление о продаже недвижимости на одном из сайтов в сети Интернет.

Как установили полицейские, после 29 ноября пожилой женщине позвонили незнакомцы. Они заверили, что очень заинтересовались объявлением и чтобы подтвердить свои намерения, готовы внести предоплату. Пенсионерка обрадовалась и потеряла бдительность. Путём обмана собеседники разведали данные банковской карты женщины, а затем списали с её счёта 18 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка пожаловалась в полицию.

КСТАТИ

Мошенники обманули и жительницу Великих Лук. В соцсетях ей пришло сообщение от имени коллеги с просьбой одолжить денег. 41-летняя горожанка не стала звонить знакомой с уточнениями, а, поверив на слово, перевела более 6 тысяч. Спустя время женщина узнала, что аккаунт коллеги был взломан, и никаких денег она не просила.

ИСТОЧНИК KP.RU