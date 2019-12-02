2019-12-02T17:18:40+03:00
Общество

Мы стараемся участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область — директор «Экопрома»

Регоператор стал основным партнёром турнира на кубок губернатора Псковской области
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/hockeypskov. «Экопром» поддержал соревнования по хоккею в Псковской области.ФОТО: vk.com/hockeypskov. «Экопром» поддержал соревнования по хоккею в Псковской области.
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Директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергей Пайст отметил, что «Экопром» всегда старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регоператора, в областном центре завершился хоккейный турнир на кубок губернатора.

На лёд в рамках соревнования вышли команды «Ленпроект» и «Славия», а также сборная Санкт-Петербургской хоккейной лиги и сборная выпускников секции хоккея Ледового дворца «Торнадо».

Организацию мероприятия поддержал региональный оператор ООО «Экопром».

Директор компании Сергей Пайст заявил, что несмотря на то, что у компании много работы, «Экопром» считает чрезвычайно важной поддержку социальных акций и спортивных мероприятий. А потому старается по мере своих возможностей участвовать в подобных мероприятиях.

- И если, в том числе, у нас есть возможность откликнуться на предложение выступить партнером в спортивных состязаниях, которые продвигают спорт в массы — мы откликаемся, - заключил он.

КСТАТИ

Команда «Торнадо» из Пскова стала бронзовым призёром турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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