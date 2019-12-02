Ко Дню инвалидов в Пскове организуют культурные и познавательные мероприятия

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-02T17:52:07+03:00

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В преддверии празднования Международного Дня инвалидов в Пскове организуют культурные и познавательные мероприятия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, программа рассчитана на первую неделю декабря.

3 ДЕКАБРЯ

14.00 — концерт в честь Международного Дня инвалидов для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ГДЕ? Специальная коррекционная школа №4, ул. Бастионная, 6).

14.00 — концерт творческих коллективов Псковского городского общества инвалидов «Позиция жизни — быть!» (ГДЕ? Городской культурный центр, пл. Победы, 1).

15.00 — литературно-творческое занятие «Дорогой дружбы, добра и милосердия» для юных псковичей (ГДЕ? Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева, ул. Труда, 20).

5 ДЕКАБРЯ

12.00 — концерт «Мы дарим вам душевное тепло», приуроченный к Международному Дню инвалидов (ГДЕ? Всероссийское общество слепых, ул. Школьная, 19).

3-6 ДЕКАБРЯ

14.00 — соревнования по дартсу, бильярду и бочче для горожан с нарушениями слуха и опорно-двигательной системы (ГДЕ? ДЮСШ «Надежда», ул. Гагарина, 5А).

ИСТОЧНИК KP.RU