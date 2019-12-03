2019-12-03T10:03:02+03:00
Общество

Известная псковичка Юлия Пересильд рассказала о происхождении и значении своей фамилии

Юлия Пересильд: Мы все из Пскова, пскопские мы!
Алиса Солнцева
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Скриншот с Первого канала. В гостях у Ивана Урганта актриса бывала уже не меньше семи раз.Скриншот с Первого канала. В гостях у Ивана Урганта актриса бывала уже не меньше семи раз.
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- Мы все из Пскова, пскопские мы! - рассказала Юлия Пересильд в эфире Первого канала происхождение своей семьи. Известная псковичка Юлия Пересильд стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале (эфир от 2 декабря), передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Повесткой эфира стал выход в российский прокат фильма «Конец сезона», одну из главных ролей в котором сыграла актриса.

Первой темой обсуждения в студии стала фамилия Юлии, и гостья, по ее словам, выдала «секрет на миллион», раскрыла давнюю загадку.

- Это эстонская фамилия. Моя сестра живёт в Таллине, хоть и родилась в Пскове. Мы все из Пскова. Пскопские мы! – делится псковичка.

К слову, Иван Ургант поддержал разговор на эту тему.

- В городе Луге тоже была «эстонская колония», и Ургант - это тоже эстонская фамилия. Мы все – эстонцы, - ответил ведущий программы.

Скриншот с Первого канала. Кадр из фильма "Конец сезона".

Скриншот с Первого канала. Кадр из фильма "Конец сезона".

- В прибалтийских странах я себя комфортно чувствую. Мне там хорошо, они спокойные люди, не дергаются, - призналась Пересильд, хотя фильм о жизни трех сестер, оказавшихся в 90-е годы за пределами России, нельзя назвать спокойным.

У прибалтийской фамилии Юлии два перевода – семейный мост или еж.

- Я говорю все время, что когда со мной хорошо, ласково, нежно, я всегда семейный мост, но иногда этот мост разводится и там еж, - улыбается актриса.

Скриншот с Первого канала. Как бы выглядел спектакль по мотивам "Холодного сердца", пофантазировали Иван Ургант и Юлия Пересильд.

Скриншот с Первого канала. Как бы выглядел спектакль по мотивам "Холодного сердца", пофантазировали Иван Ургант и Юлия Пересильд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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