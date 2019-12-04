Жительницу Средней Азии перемололо станком на плюсском производстве

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-04T12:03:42+03:00

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Жительницу Средней Азии перемололо станком на производстве в Плюсском районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, трагедия произошла из-за грубого нарушения техники безопасности и должностной инструкции.

По одной из версий, в разгар смены 30-летняя жительница Республики Узбекистан, работавшая на линии по производству стрейч-плёнки, кинула сырьё в не предназначенное для этого место движущегося станка. В результате несчастную затянуло в станок. Женщина погибла на глазах у других работников.

В настоящее время на производстве работают следователи-криминалисты и судмедэксперты. Им предстоит установить все обстоятельства гибели сотрудницы. Уже известно, что женщина на Плюсском комбинате работала легально.

ИСТОЧНИК KP.RU