2019-12-04T12:03:42+03:00
Происшествия

Жительницу Средней Азии перемололо станком на плюсском производстве

По предварительной информации, причиной гибели стало грубое нарушение техники безопасности
Егор ТМИОФЕЕВ
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Гражданка Узбекистана погибла на производстве.Гражданка Узбекистана погибла на производстве.
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Жительницу Средней Азии перемололо станком на производстве в Плюсском районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, трагедия произошла из-за грубого нарушения техники безопасности и должностной инструкции.

По одной из версий, в разгар смены 30-летняя жительница Республики Узбекистан, работавшая на линии по производству стрейч-плёнки, кинула сырьё в не предназначенное для этого место движущегося станка. В результате несчастную затянуло в станок. Женщина погибла на глазах у других работников.

В настоящее время на производстве работают следователи-криминалисты и судмедэксперты. Им предстоит установить все обстоятельства гибели сотрудницы. Уже известно, что женщина на Плюсском комбинате работала легально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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