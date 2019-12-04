2019-12-04T13:04:15+03:00
Происшествия

Великолучанин воткнул коллеге нож в спину

За преступление молодой человек отправится в колонию строго режима
Анна БЫСТРОВА
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Ранее судимый великолучанин не смог простить знакомому обидных слов.Ранее судимый великолучанин не смог простить знакомому обидных слов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель города Великие Луки Псковской области в порыве злобы ударил коллегу ножом в спину. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 26 августа 2019 года.

По версии следствия, в этот день 26-летний ранее судимых молодой человек находился в здании пилорамы на улице Дальней в городе на Ловати. Здесь он, разгорячённый алкоголем, повздорил с 33-летним коллегой. Не сумев доказать правоту, спорщик схватился за нож. С холодным оружием он набросился на знакомого.

Раненого работника пилорамы обнаружили медики. Мужчину доставили в больницу. А агрессивного великолучанина полицейские задержали по «горячим следам». Суд назначил молодому человеку 3 года и 4 месяца колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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