СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-04T16:28:25+03:00

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На ремонт автомобильной дороги в направлении «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в Псковской области потратили 50 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт на участке автодороги в настоящее время завершился.

Под флагом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году подрядная организация восстановила покрытие на более чем 5 километрах дороги. Перед укладкой нового асфальта старое покрытие срезали, а после завершения работ оборудовали обочины вдоль проезжей части и нанесли разметку.

В 2020 году ремонт автодороги в этом направлении продолжится. Рабочие заасфальтируют ещё 13 километров.

КСТАТИ

В рамках этого нацпроекта в Псковском районе завершится ремонт дороги и на других участках. Среди них трасса в деревне Родина от базы Псковэнерго до города Пскова, а также участок дороги «Наволок — Дворец» и улица Мелиораторов в деревне Подосье.

ИСТОЧНИК KP.RU