2019-12-04T17:04:07+03:00
Общество

В Великолукском районе и Пскове полиция обнаружила нарушения миграционного законодательства

Жители региона оформили фиктивные регистрации для уроженцев Украины и Узбекистана
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Жительница Великолукского района зарегистрировала иностранцев в своём деревенском доме.Жительница Великолукского района зарегистрировала иностранцев в своём деревенском доме.Фото: Максим КИСЕЛЕВ
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В городе Великие Луки, а также в областном центре сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения миграционного законодательства. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемых в нарушении жителей региона ожидают проверки.

Один из инцидентов произошёл в региональной столице. В квартире многоэтажного жилого дома по улице Юбилейной 30-летний пскович фиктивно зарегистрировал нескольких уроженцев Украины. В правонарушении мужчина сознался.

Другой факт фальшивой регистрации полицейские выявили в деревне Шелково Великолукского района. Здесь 25-летняя безработная девушка зарегистрировала двух граждан Узбекистана. Свою причастность к инциденту великолучанка также признала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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