2019-12-04T17:34:32+03:00
Общество

В Псковском районе будут выращивать алмазы

Новое производство появится на территории особой экономической зоны «Моглино»
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Предприятие начнёт работать в 3-м квартале 2020 года.Предприятие начнёт работать в 3-м квартале 2020 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино» будут выращивать алмазы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, осуществлением инвестпроекта под названием «Производство монокристаллов углерода» займётся компания «Синтез Технолоджи».

Экспертный совет «Моглино» одобрил подписание соглашения. По словам вице-губернатора региона Нинель Салагаевой, решение этого вопроса не терпит промедления. При этом региональная администрация уже оказала серьёзную помощь инвестору (производство расположат на «готовой» территории «Моглино» в Псковском районе).

- Компания будет выпускать монокристаллические пластины и бриллианты в соотношении 70 на 30. На полную мощность выйдем в 2021 году, - рассказала гендиректор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына.

«Синтез Технолоджи» создаст 28 рабочих мест со средней зарплатой в 60 тысяч. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Синтез Технолоджи» создаст 28 рабочих мест со средней зарплатой в 60 тысяч.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инвестиции составят свыше 600 миллионов, а ожидаемая прибыль - 900 миллионов рублей. Монтаж оборудования и запуск «Синтез Технолоджи» состоится в 2020 году.

На территории нового предприятия площадью 2,5 тысячи квадратных метров работу найдут 28 жителей региона. В среднем им будут платить по 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отделение Опочецкого дома-интерната открылось после ремонта
В Великолукском районе и Пскове полиция обнаружила нарушения миграционного законодательства
На ремонт дороги «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в Псковской области потратили 50 миллионов
В Пскове пройдут бесплатные кинопоказы норвежских фильмов о Второй мировой войне
Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского
Великолучанин воткнул коллеге нож в спину
На благоустройство дворов в Пскове потратили 8,5 миллионов
Псковичей приглашают оценить «Латгальские зарисовки»
Жительницу Средней Азии перемололо станком на плюсском производстве
Гражданина Киргизии, который напал на полицейского в Пскове и сбежал, ждёт суд
В Финском парке Пскова установят новогоднюю елку
Три новых кабинета для врачей-гериатров появятся в Псковской области
До конца года в Псковской области трудоустроят еще 40 медицинских работников
Псковские полицейские определили подозреваемых в нападении на школьника в Любятово
Более 650 жителей Псковской области поучаствовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Новое спецотделение МВД будет бороться со сбытом наркотиков в Псковской области
Псковичей приглашают на военную службу по контракту
Великолукский агрохолдинг перечислил в бюджет региона 1,345 миллиарда налогов
Иван Штылин покинул пост председателя областного комитета по спорту
В Пскове началась реставрация усадьбы Беклешова
Сбербанк запустил новогодние акции по вкладами
На железнодорожном вокзале Пскова открылась гостиница с прачечной, горячим питанием и Wi-Fi
В рамках международной акции «Щедрый вторник» в Пскове проходит 11 мероприятий
Благодаря РГО псковичи смогут полюбоваться красотами России, не покидая пределы города
Псковичей призывают признаться в добрых делах
В Струго-Красненском районе арендатор заплатит 4,8 миллиона за незаконную вырубку леса