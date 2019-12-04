В Псковском районе будут выращивать алмазы

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-04T17:34:32+03:00

Предприятие начнёт работать в 3-м квартале 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино» будут выращивать алмазы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, осуществлением инвестпроекта под названием «Производство монокристаллов углерода» займётся компания «Синтез Технолоджи».

Экспертный совет «Моглино» одобрил подписание соглашения. По словам вице-губернатора региона Нинель Салагаевой, решение этого вопроса не терпит промедления. При этом региональная администрация уже оказала серьёзную помощь инвестору (производство расположат на «готовой» территории «Моглино» в Псковском районе).

- Компания будет выпускать монокристаллические пластины и бриллианты в соотношении 70 на 30. На полную мощность выйдем в 2021 году, - рассказала гендиректор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына.

«Синтез Технолоджи» создаст 28 рабочих мест со средней зарплатой в 60 тысяч.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инвестиции составят свыше 600 миллионов, а ожидаемая прибыль - 900 миллионов рублей. Монтаж оборудования и запуск «Синтез Технолоджи» состоится в 2020 году.

На территории нового предприятия площадью 2,5 тысячи квадратных метров работу найдут 28 жителей региона. В среднем им будут платить по 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU