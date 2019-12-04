Отделение Опочецкого дома-интерната открылось после ремонта
Второе отделение Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» открылось после капитального ремонта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На первом этаже заменили электропроводку, отремонтировали холл, комнаты и санузлы, чтобы помещение соответствовало требованиям «доступной среды». Холл расширили, теперь он будет использоваться как столовая и как место для праздников.
На капитальный ремонт ушло около 4,4 миллиона рублей.
- В нынешних условиях подопечные смогут реже бывать в одиночестве. Мы ожидаем, что это подтолкнет их вновь обратить внимание на себя, и у людей появится возможность наполнить свою жизнь событиями, — отметила заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева.
Кроме того, персонал отделения прошел курсы повышения квалификации. В настоящее время на социальном обслуживании отделения «Милосердие» находится около 100 человек. Всего в Опочецком доме-интернате проживает более 400 подопечных.
ИСТОЧНИК KP.RU