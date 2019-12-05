Псковские силовики сожгли героин, гашиш, спайсы и «соль»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-05T10:36:47+03:00

ФОТО: pixabay.com. Запрещённые вещества были изъяты в разное время.

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Сотрудники силовых структур в Пскове сожгли героин, гашиш, спайсы и «соли», изъятые во время ведения уголовных дел. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, партию наркотических- веществ уничтожили на основании решений суда.

Запрещённые вещества удалось найти благодаря бдительности сотрудников МВД, ФСБ и ФСИН по Псковской области. Наркотики изымали в разное время. А к преступлениям оказывались причастны несовершеннолетние, должностные лица из числа правоохранителей и граждане особого правового статуса.

Практически все из виновных приговорены к тюремному заключению в колонии общего и строгого режима. За распространение и хранение наркотиков им назначили до 8 лет 4 месяцев.

КОНКРЕТНО

В уничтожении запрещённых веществ приняли участие представители СУ СК России по Псковской области, управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, а также сотрудники Росприроднадзора, регионального комитета по здравоохранению и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU