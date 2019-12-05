2019-12-05T10:36:47+03:00
Происшествия

Псковские силовики сожгли героин, гашиш, спайсы и «соль»

Наркотики уничтожили на основании решения суда
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Запрещённые вещества были изъяты в разное время.ФОТО: pixabay.com. Запрещённые вещества были изъяты в разное время.
Изменить размер текста:

Сотрудники силовых структур в Пскове сожгли героин, гашиш, спайсы и «соли», изъятые во время ведения уголовных дел. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, партию наркотических- веществ уничтожили на основании решений суда.

Запрещённые вещества удалось найти благодаря бдительности сотрудников МВД, ФСБ и ФСИН по Псковской области. Наркотики изымали в разное время. А к преступлениям оказывались причастны несовершеннолетние, должностные лица из числа правоохранителей и граждане особого правового статуса.

Практически все из виновных приговорены к тюремному заключению в колонии общего и строгого режима. За распространение и хранение наркотиков им назначили до 8 лет 4 месяцев.

КОНКРЕТНО

В уничтожении запрещённых веществ приняли участие представители СУ СК России по Псковской области, управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, а также сотрудники Росприроднадзора, регионального комитета по здравоохранению и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора Великолукского краеведческого музея оштрафовали на 2 тысячи рублей
Михаил Ведерников: управляющие компании Псковской области даром проедают деньги
Псковское печенье и галстуки-бабочки пользовались успехом среди дипломатов в Литве
Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи
Полмиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности
За мошенничество в Пскове будут судить «владелицу» магазина детских товаров из Петербурга
В честь открытия новогодней ёлки в Пскове состоится фейерверк
Отделение Опочецкого дома-интерната открылось после ремонта
В Псковском районе будут выращивать алмазы
В Великолукском районе и Пскове полиция обнаружила нарушения миграционного законодательства
На ремонт дороги «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в Псковской области потратили 50 миллионов
В Пскове пройдут бесплатные кинопоказы норвежских фильмов о Второй мировой войне
Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского
Великолучанин воткнул коллеге нож в спину