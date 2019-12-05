2019-12-05T10:56:26+03:00
Происшествия

За мошенничество в Пскове будут судить «владелицу» магазина детских товаров из Петербурга

Женщина создала фальшивый магазин и тянула деньги из покупателей
Анна БЫСТРОВА
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На привлекательные цены интернет-магазина «клюнули» и псковички.На привлекательные цены интернет-магазина «клюнули» и псковички.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За мошенничество в особо крупном размере в Пскове будут судить «владелицу» магазина детских товаров из Санкт-Петербурга. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, уголовным делом жительницы северной столицы займётся Псковский городской суд.

По версии следствия, в начале 2017 года женщина создала сообщество в сети Интернет. Здесь она разместила объявления о продаже детских вещей. При этом «предприниматель» запросила за свои товары более низкую стоимость по сравнению с розничными ценами в известных интернет-магазинах.

Покупатели из разных уголков России заинтересовались предложением, заказали и оплатили товары в общей сложности на 1,5 миллиона рублей. Однако покупок своих так и не дождались.

Прокурор Псковской области уже утвердил обвинительное заключение по делу петербурженки. Материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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