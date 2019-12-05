Полмиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности
Псковская область получит грант правительства России в размере более полумиллиарда рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдаче поощрения.
Псковская область вошла в рейтинг пятидесяти лучших регионов по эффективности деятельности высших должностных лиц. Топ-лист формировался исходя из оценки достижения регионом пятнадцати основных показателей.
В 2018 году по 20 миллиардов рублей получили 40 регионов, в этом году 50 субъектов разделят между собой 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.
- Это весьма приличные средства. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач, — заметил Дмитрий Медведев на заседании правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU