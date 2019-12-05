2019-12-05T11:25:11+03:00
Общество

Полмиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности

Псковская область вошла в число лучших регионов по результативности действий властей
Алиса Солнцева
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Всего грант получат пятьдесят субъектов.Всего грант получат пятьдесят субъектов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская область получит грант правительства России в размере более полумиллиарда рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдаче поощрения.

Псковская область вошла в рейтинг пятидесяти лучших регионов по эффективности деятельности высших должностных лиц. Топ-лист формировался исходя из оценки достижения регионом пятнадцати основных показателей.

В 2018 году по 20 миллиардов рублей получили 40 регионов, в этом году 50 субъектов разделят между собой 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.

- Это весьма приличные средства. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач, — заметил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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