Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-05T11:29:31+03:00

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Охотник из Островского района Псковской области заплатил 400 тысяч рублей за отстрел беременной лосихи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» а прокуратуре Псковской области, инцидент, которым заинтересовалась природоохранная межрайонная прокуратура, произошёл в январе 2019 года.

Компа6ния охотников отправилась в лес воле деревни Кустово. У мужчин было разрешение на добычу лося в возрасте до одного года. Но один из охотников пренебрёг запретом и выстрелил в трёхлетнюю самку лося, которая к тому же оказалась беременной двумя эмбрионами.

Этот поступок и послужил основанием для обращения Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры в Псковский городской суд. Ведомство попросило обязать охотника оплатить сумму ущерба, причинённого государству.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда уже исполнено в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU