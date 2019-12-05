Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи
Охотник из Островского района Псковской области заплатил 400 тысяч рублей за отстрел беременной лосихи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» а прокуратуре Псковской области, инцидент, которым заинтересовалась природоохранная межрайонная прокуратура, произошёл в январе 2019 года.
Компа6ния охотников отправилась в лес воле деревни Кустово. У мужчин было разрешение на добычу лося в возрасте до одного года. Но один из охотников пренебрёг запретом и выстрелил в трёхлетнюю самку лося, которая к тому же оказалась беременной двумя эмбрионами.
Этот поступок и послужил основанием для обращения Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры в Псковский городской суд. Ведомство попросило обязать охотника оплатить сумму ущерба, причинённого государству.
Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда уже исполнено в полном объёме.
ИСТОЧНИК KP.RU