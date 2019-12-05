2019-12-05T11:29:31+03:00
Происшествия

Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи

Мужчина выстрелил в животное вопреки отсутствию разрешения
Анна БЫСТРОВА
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Ущерб государству охотник возместил сполна.Ущерб государству охотник возместил сполна.Фото: Дмитрий БРУШКО
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Охотник из Островского района Псковской области заплатил 400 тысяч рублей за отстрел беременной лосихи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» а прокуратуре Псковской области, инцидент, которым заинтересовалась природоохранная межрайонная прокуратура, произошёл в январе 2019 года.

Компа6ния охотников отправилась в лес воле деревни Кустово. У мужчин было разрешение на добычу лося в возрасте до одного года. Но один из охотников пренебрёг запретом и выстрелил в трёхлетнюю самку лося, которая к тому же оказалась беременной двумя эмбрионами.

Этот поступок и послужил основанием для обращения Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры в Псковский городской суд. Ведомство попросило обязать охотника оплатить сумму ущерба, причинённого государству.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда уже исполнено в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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