Михаил Ведерников: управляющие компании Псковской области даром проедают деньги

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-05T12:27:03+03:00

Псковичи жалуются на перебои в подаче электричества, горячей воды и многое, многое другое. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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На заседании администрации Псковской области Михаил Ведерников объявил о перезагрузке работы управляющих компаний. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта главы региона в Instagram. Михаил Ведерников разместил короткое видео с заседания и сопроводил его меткой и гневной характеристикой работы управляющих компаний региона: «хамство жителям», «безразличие к замечаниям», «вопиющие провалы».

- Когда губернатор и глава администрации города в ручном режиме занимаются лампочками во дворе и подъезде – это явный признак того, что вся нижестоящая система даром проедает деньги, которые, кстати, люди исправно платят, - заметил Михаил Ведерников.

Областная администрация по поручению губернатора начинает перезагрузку этой безобразной системы.

- Терпение лопнуло, - пишет Михаил Ведерников и приводит несколько примеров жалоб жителей. В Пскове дом два месяца стоит без горячей воды, в Дедовичах затопило квартиру из-за ветхой крыши, в Порхове подвал превратился в «парильню с нечистотами». Для псковичей работа «управляек» - больная мозоль. Слова губернатора жители дополнили своими примерами и очередными мольбами о спасении. Запись меньше чем за сутки собрала больше 50 комментариев.

- Псков, Западная, 14, верхний этаж: в отопительный сезон температура в квартире 15-19 градусов всегда, батареи чуть теплые. «Управляйка» отвечает, что наш дом последний в отопительной цепи, и поэтому – терпите, - приводит свой пример Анастасия А.

- В четверг с Александром Братчиковым проведём встречу с руководителями управляющих компаний города Пскова, чтобы расставить точки над i. Кто не готов перестраиваться, пусть готовится к последствиям, - завершает глава региона и ставит недвусмысленный смайл – кулак.

ИСТОЧНИК KP.RU