2019-12-05T12:27:03+03:00
Недвижимость

Михаил Ведерников: управляющие компании Псковской области даром проедают деньги

Глава региона объявил о перезагрузке работы «управляек» и о смене политики толерантности
Алиса Солнцева
Поделиться:
Псковичи жалуются на перебои в подаче электричества, горячей воды и многое, многое другое.Псковичи жалуются на перебои в подаче электричества, горячей воды и многое, многое другое.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

На заседании администрации Псковской области Михаил Ведерников объявил о перезагрузке работы управляющих компаний. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта главы региона в Instagram. Михаил Ведерников разместил короткое видео с заседания и сопроводил его меткой и гневной характеристикой работы управляющих компаний региона: «хамство жителям», «безразличие к замечаниям», «вопиющие провалы».

- Когда губернатор и глава администрации города в ручном режиме занимаются лампочками во дворе и подъезде – это явный признак того, что вся нижестоящая система даром проедает деньги, которые, кстати, люди исправно платят, - заметил Михаил Ведерников.

Областная администрация по поручению губернатора начинает перезагрузку этой безобразной системы.

- Терпение лопнуло, - пишет Михаил Ведерников и приводит несколько примеров жалоб жителей. В Пскове дом два месяца стоит без горячей воды, в Дедовичах затопило квартиру из-за ветхой крыши, в Порхове подвал превратился в «парильню с нечистотами». Для псковичей работа «управляек» - больная мозоль. Слова губернатора жители дополнили своими примерами и очередными мольбами о спасении. Запись меньше чем за сутки собрала больше 50 комментариев.

- Псков, Западная, 14, верхний этаж: в отопительный сезон температура в квартире 15-19 градусов всегда, батареи чуть теплые. «Управляйка» отвечает, что наш дом последний в отопительной цепи, и поэтому – терпите, - приводит свой пример Анастасия А.

- В четверг с Александром Братчиковым проведём встречу с руководителями управляющих компаний города Пскова, чтобы расставить точки над i. Кто не готов перестраиваться, пусть готовится к последствиям, - завершает глава региона и ставит недвусмысленный смайл – кулак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора Великолукского краеведческого музея оштрафовали на 2 тысячи рублей
Псковское печенье и галстуки-бабочки пользовались успехом среди дипломатов в Литве
Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи
Полмиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности
За мошенничество в Пскове будут судить «владелицу» магазина детских товаров из Петербурга
Псковские силовики сожгли героин, гашиш, спайсы и «соль»
В честь открытия новогодней ёлки в Пскове состоится фейерверк
Отделение Опочецкого дома-интерната открылось после ремонта
В Псковском районе будут выращивать алмазы
В Великолукском районе и Пскове полиция обнаружила нарушения миграционного законодательства
На ремонт дороги «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в Псковской области потратили 50 миллионов
В Пскове пройдут бесплатные кинопоказы норвежских фильмов о Второй мировой войне
Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского
Великолучанин воткнул коллеге нож в спину