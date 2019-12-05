Директора Великолукского краеведческого музея оштрафовали на 2 тысячи рублей
Краеведческий музей города Великие Луки нарушил сроки размещения плана закупок. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, директора учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
Прокуратура установила, что Великолукский краеведческий музей разместил план закупок на 2019 год в единой информационной системе с опозданием.
Федеральная антимонопольная служба назначила директору учреждения штраф в размере двух тысяч рублей. Директора объявили в нарушении порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU