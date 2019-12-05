Директора Великолукского краеведческого музея оштрафовали на 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-05T15:35:58+03:00

В Великих Луках прокуратура принимает меры по профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Краеведческий музей города Великие Луки нарушил сроки размещения плана закупок. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, директора учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Прокуратура установила, что Великолукский краеведческий музей разместил план закупок на 2019 год в единой информационной системе с опозданием.

Федеральная антимонопольная служба назначила директору учреждения штраф в размере двух тысяч рублей. Директора объявили в нарушении порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU