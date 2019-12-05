2019-12-05T16:20:25+03:00
Происшествия

Псковичка лишилась автомобиля из-за десяти исполнительных производств

Женщина должна 800 тысяч рублей по кредитам, налогам и коммерческим сделкам
Алиса Солнцева
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А дома никого!А дома никого!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Приставы арестовали автомобиль псковички Nissan Juke в счет погашения долгов. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На псковичку завели 10 исполнительных производств на сумму более чем в 800 тысяч рублей. Женщина задолжала государству, банкам и индивидуальным предпринимателям. Приставы ведут эти исполнительные производства с 2018 года и перешли к более активным действиям.

Дома псковичку застать не удалось, в отдел судебных приставов она также не являлась. Сотрудники ФССП установили, где находится автомобиль должницы Nissan Juke, составили акт описи и арестовали. Эксперты оценили имущество псковички в 550 тысяч рублей, и если она не рассчитается с долгами, автомобиль реализуют в счет накопившейся суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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