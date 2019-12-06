2019-12-06T10:56:20+03:00
Общество

Михаил Ведерников поприветствовал участников Второго псковского медиафорума

Что не изменилось за последнее время, это те вызовы, которые стоят перед информационным пространством России – Михаил Ведерников
Алиса Солнцева
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Второй псковский медиафорум открыт.Второй псковский медиафорум открыт.Фото: Елизавета Славятинская
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Сегодня, 6 декабря, в главном университете региона открылся Второй псковский медиафорум, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Глава региона, Михаил Ведерников, поприветствовал сотни участников - журналистов Пскова, области, федеральных изданий и гостей из других субъектов России.

- В прошлом году на Первом псковском медиафоруме общими усилиями мы создали совершенно новую смысловую точку региона, интересную и продуктивную площадку. Судя по интересу ко второму форуму, это событие было успешным, - отметил Михаил Ведерников.

Выступление губернатора Псковской области предварило пленарное заседание с экспертами федерального уровня «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира», на эту тему высказался и Михаил Ведерников.

- Что не изменилось за последнее время, это те вызовы, которые стоят перед информационным пространством России: искажение, ложь, преувеличение недостатков и умаление достоинств нашего государства, - заметил глава Псковской области.

Именно эта проблема и поиск ее решения станет лейтмотивом Второго псковского медиафорума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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