По иску Струго-Красненского прокурора в интернете заблокировали магазины, продающие поддельные документы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-06T12:35:32+03:00

Злоумышленники торговали дипломами об образовании и свидетельствами о рождении

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По иску прокуратуры Струго-Красненского района в сети Интернет заблокировали магазины, пытающиеся продать поддельные документы. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Псковской области, порталы, занимающиеся незаконной торговлей правоохранители обнаружили во время мониторинга "всемирной паутины".

Вопреки требованиям законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, злоумышленники организовали торговлю свидетельствами о рождении, аттестатами о получении основного общего образования, а также дипломами о высшем и среднем образовании. В этой деятельности прокуратура усмотрела нарушение уголовного кодекса России.

Суд удовлетворил требование ведомства. В настоящее время ресурсы с подобным содержанием заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU