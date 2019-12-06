По иску Струго-Красненского прокурора в интернете заблокировали магазины, продающие поддельные документы
По иску прокуратуры Струго-Красненского района в сети Интернет заблокировали магазины, пытающиеся продать поддельные документы. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Псковской области, порталы, занимающиеся незаконной торговлей правоохранители обнаружили во время мониторинга "всемирной паутины".
Вопреки требованиям законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, злоумышленники организовали торговлю свидетельствами о рождении, аттестатами о получении основного общего образования, а также дипломами о высшем и среднем образовании. В этой деятельности прокуратура усмотрела нарушение уголовного кодекса России.
Суд удовлетворил требование ведомства. В настоящее время ресурсы с подобным содержанием заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU