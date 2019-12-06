На Псковском медиафоруме заместитель гендиректора «Московского комсомольца» рассказал о том, как спасти печатные СМИ

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-06T14:10:41+03:00

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На втором медиафоруме Псковской области заместитель гендиректора издательского дома «Московский комсомолец» Олег Воровьёв рассказал о том, как спасти печатные СМИ. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с площадки медиафорума, по словам федерального спикера, несмотря на то, что «Московский комсомолец» ежедневно посещают три миллиона уникальных посетителей, речь сегодня пойдёт именно о газете.

Вместе с участниками медиафорума, которые активно участвовали в обсуждении, Олег Воробьёв решал, в каком месте выражения «Печатные СМИ и сетевые издания - закрыть нельзя печатать» требуется поставить запятую.

Замдиректора отметил, что газета в настоящее время живёт за счёт рекламы. А потому привлечение рекламодателей на полосы особенно важно. После этого спикер привёл примеры удачной рекламы на примере своего издания.

- Самую большую ошибку, которую делают газеты во время кризиса, – продают полосу дешевле, чем это было до кризиса. Кризис уйдёт, а стоимость былую цену вы уже не поднимете, - предостерёг слушателей заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьёв.

ИСТОЧНИК KP.RU