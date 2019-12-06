2019-12-06T14:10:41+03:00
Общество

На Псковском медиафоруме заместитель гендиректора «Московского комсомольца» рассказал о том, как спасти печатные СМИ

Его рецепт - креативная реклама на газетных полосах
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Доклад спикера вызвал большой интерес, так как большую часть зала составили представители печатных СМИ.Доклад спикера вызвал большой интерес, так как большую часть зала составили представители печатных СМИ.Фото: Алёна Комарова
Изменить размер текста:

На втором медиафоруме Псковской области заместитель гендиректора издательского дома «Московский комсомолец» Олег Воровьёв рассказал о том, как спасти печатные СМИ. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с площадки медиафорума, по словам федерального спикера, несмотря на то, что «Московский комсомолец» ежедневно посещают три миллиона уникальных посетителей, речь сегодня пойдёт именно о газете.

Вместе с участниками медиафорума, которые активно участвовали в обсуждении, Олег Воробьёв решал, в каком месте выражения «Печатные СМИ и сетевые издания - закрыть нельзя печатать» требуется поставить запятую.

Замдиректора отметил, что газета в настоящее время живёт за счёт рекламы. А потому привлечение рекламодателей на полосы особенно важно. После этого спикер привёл примеры удачной рекламы на примере своего издания.

- Самую большую ошибку, которую делают газеты во время кризиса, – продают полосу дешевле, чем это было до кризиса. Кризис уйдёт, а стоимость былую цену вы уже не поднимете, - предостерёг слушателей заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер Олеся Рябцева рассказала на Медиафоруме в Пскове как работать с Телеграм-каналом
По иску Струго-Красненского прокурора в интернете заблокировали магазины, продающие поддельные документы
Денис Терехов на Псковском медиафоруме: Сейчас верить, к сожалению, никому нельзя
Состоялась премьера нового проморолика о Псковской области
Михаил Ведерников поприветствовал участников Второго псковского медиафорума
Победителей и участников пятого Национального чемпионата «Абилимпикс» чествовали в Пскове
Губернатор Псковской области о работе управляющих компаний: даже лампочки в подъездах меняются только с пинка
Замминистра обороны проверил ход ремонта памятника «Купол» в Пскове
Губернатор Псковской области вошёл в пятёрку лидеров ноябрьского медиарейтинга глав регионов СЗФО
Псковичка лишилась автомобиля из-за десяти исполнительных производств
Директора Великолукского краеведческого музея оштрафовали на 2 тысячи рублей
Михаил Ведерников: управляющие компании Псковской области даром проедают деньги
Псковское печенье и галстуки-бабочки пользовались успехом среди дипломатов в Литве
Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи
Полмиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности
За мошенничество в Пскове будут судить «владелицу» магазина детских товаров из Петербурга
Псковские силовики сожгли героин, гашиш, спайсы и «соль»
В честь открытия новогодней ёлки в Пскове состоится фейерверк
Отделение Опочецкого дома-интерната открылось после ремонта
В Псковском районе будут выращивать алмазы
В Великолукском районе и Пскове полиция обнаружила нарушения миграционного законодательства
На ремонт дороги «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в Псковской области потратили 50 миллионов
В Пскове пройдут бесплатные кинопоказы норвежских фильмов о Второй мировой войне
Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского
Великолучанин воткнул коллеге нож в спину