Рождественские ярмарки в Пскове организуют на трех площадках

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-06T15:17:01+03:00

В центре Пскова подарки для близких можно будет приобрести на трех площадках. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Ярмарки будут работать с 27 декабря до 12 января

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Рождественские ярмарки в областном центре организуют сразу на трех площадках. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Псковском агентстве информации, об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.

На встрече с представителями средств массовой информации 5 декабря он заявил, что ярмарочные ряды появятся на территории Детского парка, а также на улице Пушкина и в Финском парке. При этом основные мероприятия запланированы именно на площадке в Финском парке.

При этом владельцев и продавцов, которые украсят свои торговые точки в новогодней тематике, власти планируют поощрить.

Ярмарки будут работать с 27 декабря до 12 января. Время проведения станет известно после согласования позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU