Рождественские ярмарки в Пскове организуют на трех площадках
Рождественские ярмарки в областном центре организуют сразу на трех площадках. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Псковском агентстве информации, об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.
На встрече с представителями средств массовой информации 5 декабря он заявил, что ярмарочные ряды появятся на территории Детского парка, а также на улице Пушкина и в Финском парке. При этом основные мероприятия запланированы именно на площадке в Финском парке.
При этом владельцев и продавцов, которые украсят свои торговые точки в новогодней тематике, власти планируют поощрить.
Ярмарки будут работать с 27 декабря до 12 января. Время проведения станет известно после согласования позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU