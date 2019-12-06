Женщина погибла в ДТП в Псковском районе

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-06T17:02:33+03:00

На трассе столкнулись Fiat и трактор

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Женщина погибла при столкновении легкового автомобиля и трактора. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось 6 декабря на 2-м километре трассы Псков – Писковичи – Муровицы в Псковском районе вблизи деревни Хотицы.

На трассе столкнулись автомобиль Fiat и трактор, в результате чего оба участника ДТП слетели в кювет.

По предварительной информации, погибла 43-летняя женщина, которая ехала в «Фиате». Подробности и обстоятельства смертельного столкновения предстоит выяснить полиции и следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU