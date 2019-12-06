Динамичным и сконцентрированным назвал Второй Медиафорум губернатор Псковской области Михаил Ведерников

6 Дек. 21:58 2019-12-06T21:59:23+03:00

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Второй Псковский Медиафорум, который проходил 6 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал более динамичным и сконцентрированным, чем в прошлом году. Такое мнение он высказал на торжественном закрытии мероприятия , передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков"

- От вас будет зависеть, какой формат мы определим на следующий год, –сказал журналистам глава рег иона.– Я хочу сказать вам всем искренние слова благодарности. Особенно тем коллегам, которые приехали из других регионов. Мы всегда рады вас видеть в качестве участников форума и просто в качестве гостей Псковской области. Надеюсь, что увидимся с вами в следующем году здесь, на псковской площадке.

Губернатор также вручил журналистам региона благодарственные письма . Их на торжественном закрытии медиафорума получили коллективы редакций газет «Невельский вестник», «Красный маяк» (Опочецкий район) и «Гдовская заря», директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, главный редактор издания «МК в Пскове» Виктория Голубкова, шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская, обозреватель газеты «Псковская правда - Вече» Наталья Баранова и корреспондент сетевого издания Луки.ру Анастасия Кузьмина.

ИСТОЧНИК KP.RU