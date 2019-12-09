2019-12-09T10:04:02+03:00
Общество

В Святогорском монастыре Пушкинских Гор избрали нового игумена

Наместником обители стал отец Василий
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Свято-Успенский Святогорский монастырь заложили в 16-м веке.Свято-Успенский Святогорский монастырь заложили в 16-м веке.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В Свято-Успенском Святогорском монастыре, находящемся в посёлке Пушкинские Горы Псковской области, избрали нового игумена. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, настоятелем стал иеромонах Василий (Бурков).

До этого отец Василий исполнял послушание эконома монастыря. Монастырская братия впервые избрала настоятеля из своего состава. Кандидатуру иеромонаха Василия поддержали 12 монахов. И лишь двое проголосовали против.

В сан игумена одного из членов монастырской братии возвёл митрополит Псковский и Порховский Тихон.

КОНКРЕТНО

Свято-Успенский Святогорский монастырь заложили в 16-м веке по приказу Ивана Грозного. С 19-го века обитель связывают с именем А.С. Пушкина. Причиной тому явилась любовь поэта к монастырю и его регулярные визиты в обитель.

В 1924 году монастырь был закрыт. В годы становления Советской власти монастырь был закрыт. Во Время Великой Отечественной войны обитель сильно пострадала. Успенский собор восстановили в 1949 году. Лишь в 1992 году монастырь вернули русской православной церкви. 29 мая возобновились богослужения в Успенском соборе.

С 2000 по 2019 год настоятелем монастыря был отец Макарий (Швайко).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение транспорта по улице Гражданской в Пскове приостановят на 5 дней
Во время акции «Живи, лес!» жители Псковской области посадили более 4 тысяч деревьев
Великолучане пожаловались на двойные поборы со стороны управляющих компаний
На капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе направят свыше 715 миллионов
Пониженное давление, порывистый ветер и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области
У десяти храмов в Пскове появились памятные знаки ЮНЕСКО
Краевед из Латвии разыскивает родственников детей из Себежского района, которых угнали в концлагерь в годы Великой Отечественной войны
Последний день старого года по всей Псковской области официально объявили выходным
Михаил Ведерников потребовал устранить недостатки ремонта улицы Воеводы Шуйского в Пскове
В псковский Ботанический сад планируют закупить новые аттракционы
За счёт средств правительственного гранта в Пскове планируют реконструировать Зелёный театр
Велосипедист из Великих Лук впал в кому после аварии с участием автомобиля
Житель Псковской области, нарушивший правила дорожного движения, погиб под колёсами машины
В Острове подросток избил незнакомую женщину и обокрал её
Уголовное дело возбудили в Новоржеве по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 8 школьников
«Псковпассажиравтотранс» получит 14 новых автобусов
Динамичным и сконцентрированным назвал Второй Медиафорум губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Женщина погибла в ДТП в Псковском районе
Сборник архивных документов о преступлениях нацистов в Псковской области войдет в 23-томник федерального проекта «Без срока давности»
Рождественские ярмарки в Пскове организуют на трех площадках
На Псковском медиафоруме заместитель гендиректора «Московского комсомольца» рассказал о том, как спасти печатные СМИ
Блогер Олеся Рябцева оценила Инстаграм - страницу губернатора Михаила Ведерникова
По иску Струго-Красненского прокурора в интернете заблокировали магазины, продающие поддельные документы
Денис Терехов на Псковском медиафоруме: Сейчас верить, к сожалению, никому нельзя
Состоялась премьера нового проморолика о Псковской области
Михаил Ведерников поприветствовал участников Второго псковского медиафорума