В Святогорском монастыре Пушкинских Гор избрали нового игумена

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-09T10:04:02+03:00

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В Свято-Успенском Святогорском монастыре, находящемся в посёлке Пушкинские Горы Псковской области, избрали нового игумена. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, настоятелем стал иеромонах Василий (Бурков).

До этого отец Василий исполнял послушание эконома монастыря. Монастырская братия впервые избрала настоятеля из своего состава. Кандидатуру иеромонаха Василия поддержали 12 монахов. И лишь двое проголосовали против.

В сан игумена одного из членов монастырской братии возвёл митрополит Псковский и Порховский Тихон.

КОНКРЕТНО

Свято-Успенский Святогорский монастырь заложили в 16-м веке по приказу Ивана Грозного. С 19-го века обитель связывают с именем А.С. Пушкина. Причиной тому явилась любовь поэта к монастырю и его регулярные визиты в обитель.

В 1924 году монастырь был закрыт. В годы становления Советской власти монастырь был закрыт. Во Время Великой Отечественной войны обитель сильно пострадала. Успенский собор восстановили в 1949 году. Лишь в 1992 году монастырь вернули русской православной церкви. 29 мая возобновились богослужения в Успенском соборе.

С 2000 по 2019 год настоятелем монастыря был отец Макарий (Швайко).

ИСТОЧНИК KP.RU