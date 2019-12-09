Пониженное давление, порывистый ветер и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-09T10:12:26+03:00

Морозной и снежной зимы пока не предвидится... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самым холодным днем на неделе будет четверг

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9 декабря на территории Псковской области будет облачная погода и небольшой дождь местами с мокрым снегом. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. Ветер периодами будет порывистый, юго-западного направления, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ожидается плюсовая: +1… +6 градусов. Атмосферное давление низкое.

10 декабря погода не сильно изменится из-за пониженного атмосферного давления: будет пасмурно, небольшой дождь, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха не изменится: ночью +1… +3, днем +3… +5.

В среду, 11 декабря, прогнозируется самая низкая температура воздуха на неделе, столбик термометра опустится за отметку «ноль»: ночью будет -1… -3 градуса, днем -1… +1 градус. Ожидается малооблачная погода и южный умеренный ветер.

12 декабря снова будет пасмурно, температура воздуха ночью и днем -1… +1 градус, ветер умеренный южного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU