2019-12-09T11:54:54+03:00
Общество

На капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе направят свыше 715 миллионов

Работы на объекте уже стартовали
Анна БЫСТРОВА
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Подрядчик пообещал оборудовать объездную дорогу на время ремонта моста.Подрядчик пообещал оборудовать объездную дорогу на время ремонта моста.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе Псковской области обойдётся региону более чем в 715 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация уже приступила к исполнению своих обязанностей.

Деньги поступят из консолидированного бюджета, а выполнением работ займётся компания «Балтийский берег», которая выиграла аукцион.

До 30 ноября 2021 года рабочим предстоит заменить все опоры моста, его пролётное строение и мостовое полотно. Помимо этого в перечне работ значится установка водоотвода, лестничных сходов, подъездов, а также металлических перил.

После этого подрядчик установит дорожные знаки, нанесёт разметку и обустроит наружное освещение.

КСТАТИ

Компания-подрядчик также пообещала построить временную дорогу для объезда ремонтируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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