На капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе направят свыше 715 миллионов
Капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе Псковской области обойдётся региону более чем в 715 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация уже приступила к исполнению своих обязанностей.
Деньги поступят из консолидированного бюджета, а выполнением работ займётся компания «Балтийский берег», которая выиграла аукцион.
До 30 ноября 2021 года рабочим предстоит заменить все опоры моста, его пролётное строение и мостовое полотно. Помимо этого в перечне работ значится установка водоотвода, лестничных сходов, подъездов, а также металлических перил.
После этого подрядчик установит дорожные знаки, нанесёт разметку и обустроит наружное освещение.
КСТАТИ
Компания-подрядчик также пообещала построить временную дорогу для объезда ремонтируемого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU