Великолучане пожаловались на двойные поборы со стороны управляющих компаний
Жители одного из многоквартирных домов города Великие Луки пожаловались губернатору Псковской области на двойные поборы со стороны управляющих компаний. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», о несправедливости жительница злополучного дома Елена Дельцова рассказала на сайте главы региона Михаила Ведерникова.
Великолучанка заявила, что за октябрь и ноябрь этого года она получила квитанции на оплату коммунальных услуг сразу от двух разных «управляек». В их числе ООО УК «ДРУЖБА СЕРВИС» и ООО «Надежда». Женщина настаивает: как минимум одна из управляющих компаний мошенничает, ведь за свои услуги обе в целом запрашивают немалую сумму.
- Прокуратура города выносит предписания и представления, которые не приводят ни к какому действенному результату. Права собственников жилья как ущемлялись, так и продолжают ущемляться, - подчеркнула великолучанка и добавила, что все жители дома недоумевают, как одновременно две компании могут управлять многоквартирными домами.
ИСТОЧНИК KP.RU