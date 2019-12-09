2019-12-09T12:25:48+03:00
Общество

Великолучане пожаловались на двойные поборы со стороны управляющих компаний

Жители многоэтажного жилого дома получают квитанции сразу от двух управляющих компаний
Анна БЫСТРОВА
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Жители Великих Лук просят разобраться в ситуации.Жители Великих Лук просят разобраться в ситуации.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители одного из многоквартирных домов города Великие Луки пожаловались губернатору Псковской области на двойные поборы со стороны управляющих компаний. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», о несправедливости жительница злополучного дома Елена Дельцова рассказала на сайте главы региона Михаила Ведерникова.

Великолучанка заявила, что за октябрь и ноябрь этого года она получила квитанции на оплату коммунальных услуг сразу от двух разных «управляек». В их числе ООО УК «ДРУЖБА СЕРВИС» и ООО «Надежда». Женщина настаивает: как минимум одна из управляющих компаний мошенничает, ведь за свои услуги обе в целом запрашивают немалую сумму.

- Прокуратура города выносит предписания и представления, которые не приводят ни к какому действенному результату. Права собственников жилья как ущемлялись, так и продолжают ущемляться, - подчеркнула великолучанка и добавила, что все жители дома недоумевают, как одновременно две компании могут управлять многоквартирными домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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