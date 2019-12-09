Во время акции «Живи, лес!» жители Псковской области посадили более 4 тысяч деревьев

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-09T12:48:46+03:00

Среди саженцев были как хвойные, так и лиственные породы

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Во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» жители Псковской области посадили более 4 тысяч деревьев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие проводится ежегодно с целью привлечь внимание общества к проблемам восстановления русского леса.

Около 360 жителей региона, среди которых оказались не только сотрудники лесничеств и добровольцы-общественники, но и студенты Великолукского лесотехнического колледжа и Псковского государственного университета убрали бытовые отходы на площадке в 20 гектаров.

А затем посадили части на очищенной территории молодые ели, берёзы, клёны, липы и рябины. В общей сложности саженцы заняли площадь 1,32 гектара.

КСТАТИ

Под флагом Всероссийской акции «Живи, лес!» во всех общеобразовательных учреждениях Псковской области прошли эколого-просветительские лекции и занятия для подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU