Во время акции «Живи, лес!» жители Псковской области посадили более 4 тысяч деревьев
Во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» жители Псковской области посадили более 4 тысяч деревьев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие проводится ежегодно с целью привлечь внимание общества к проблемам восстановления русского леса.
Около 360 жителей региона, среди которых оказались не только сотрудники лесничеств и добровольцы-общественники, но и студенты Великолукского лесотехнического колледжа и Псковского государственного университета убрали бытовые отходы на площадке в 20 гектаров.
А затем посадили части на очищенной территории молодые ели, берёзы, клёны, липы и рябины. В общей сложности саженцы заняли площадь 1,32 гектара.
КСТАТИ
Под флагом Всероссийской акции «Живи, лес!» во всех общеобразовательных учреждениях Псковской области прошли эколого-просветительские лекции и занятия для подрастающего поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU