Жителя Псковского района лишили прав за любовь к марихуане и гашишу

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-09T16:10:10+03:00

Нарушитель не посещал нарколога и не соблюдал правила диспансерного наблюдения

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По требованию прокуратуры, жителя Псковского района лишили прав на управление автомобилем за любовь к марихуане и гашишу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение закона выявили, когда ведомство провело проверку в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что один из жителей региона, имеющих водительское удостоверение, стоит на учёте в учреждении здравоохранения как наркозависимый. Правоохранители также выяснили, что пскович не посещает нарколога, а также игнорирует правила диспансерного наблюдения.

Всё это послужило веским основанием для прокурорского иска в суд. В документах сотрудники ведомства указали, что считают наркозависимого жителя региона реальной угрозой безопасности дорожного движения.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU