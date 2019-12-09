Жителя Псковского района лишили прав за любовь к марихуане и гашишу
По требованию прокуратуры, жителя Псковского района лишили прав на управление автомобилем за любовь к марихуане и гашишу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение закона выявили, когда ведомство провело проверку в сфере безопасности дорожного движения.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что один из жителей региона, имеющих водительское удостоверение, стоит на учёте в учреждении здравоохранения как наркозависимый. Правоохранители также выяснили, что пскович не посещает нарколога, а также игнорирует правила диспансерного наблюдения.
Всё это послужило веским основанием для прокурорского иска в суд. В документах сотрудники ведомства указали, что считают наркозависимого жителя региона реальной угрозой безопасности дорожного движения.
Суд удовлетворил требование прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU