На псковском аэродроме опробовали в действии систему борьбы с беспилотниками

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-09T16:37:27+03:00

ФОТО: Ульяна Ловыгина. Управлять беспилотником легко, а вреда от него масса.

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На псковском аэродроме компания-разработчик опробовала в действии систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, в презентации новейшего оборудования приняли участие его создатели (компания «Алмаз»), военнослужащие, а также представители областной администрации и силовики.

Хотя радиолокационный комплекс Rоsк-1 разрабатывался с 2017 года, его работу общественности презентовали впервые. В конце лета оборудование прошло необходимые испытания, в настоящее время стартовала подготовка к серийному выпуску.

- Комплекс не перехватывает объект, а с помощью видеокамер распознаёт и блокирует его систему управления и навигации. Затем к нелегальному дрону вылетают беспилотники-перехватчики, - объяснил принцип работы комплекса главный конструктор Иван Вылегжанин, а затем добавил, что оборудование способно отличить беспилотники от птиц, которые нередко маячат в воздухе.

ФОТО: Ульяна Ловыгина. Комплекс блокирует систему управления беспилотником.

Собравшимся продемонстрировали также рабочее место оператора. Дежурить нужно круглые сутки, а радиус действия комплекса составляет 7 километров, пояснил представитель компании.

После презентации горожанам продемонстрировали возможности новейшего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU