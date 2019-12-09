2019-12-09T17:07:07+03:00
Общество

Торговый центр Fjord Plaza в Пскове откроется ярким праздником

Мероприятия запланированы на 13 декабря [ПРОГРАММА]
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/fjordplaza_pskov. Новый ТРЦ откроется в Пскове на этой неделе.ФОТО: vk.com/fjordplaza_pskov. Новый ТРЦ откроется в Пскове на этой неделе.
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Торговый центр Fjord Plaza в деревне Борисовичи Псковского района откроется ярким праздником. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в администрации торгового центра, мероприятия запланированы на 13 декабря.

В этот день в новом ТРЦ, построенном напротив гипермаркета «Лента» на Рижском проспекте, откроются для покупателей магазины модной одежды, обуви, парфюмерии, а также бытовой техники и электроники. Среди брендов, арендовавших площадки в Fjord Plaza, значатся, например, «Cropp», «House», «SinSay», «Kari», «Л’этуаль», «М.Видео».

В первый день работы посетителей ждёт праздничная программа.

13 ДЕКАБРЯ

14.00 – начало праздника с розыгрышем призов от магазинов-арендаторов.

15.00 – 17.00 – интерактивный детский спектакль «Олаф и Новые холодные приключения».

18.00 – концерт кавер-группы «Красивая».

14 ДЕКАБРЯ

14.00 – 19:00 – мастер-классы, конкурсы и танцевальный марафон от хип-хоп центра «Хоть отбавляй!»

15 ДЕКАБРЯ

14.00 – 16:00 – интерактивный новогодний спектакль «Дед Мороз и Снегурочка в царстве Малефисенты».

КОНКРЕТНО

ТРЦ Fjord Plaza ждёт посетителей по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, дом 23 с 10:00 до 21:00 без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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