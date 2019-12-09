2019-12-09T17:27:18+03:00
Здоровье

На составление проектно-сметной документации для реконструкции старого роддома Пскова потратят более 7 миллионов

В этом году на эти цели выделили 5,6 миллиона
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Здание старого роддома передадут Псковской городской поликлинике.Здание старого роддома передадут Псковской городской поликлинике.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На составление проектно-сметной документации, необходимой для начала реконструкции старого псковского роддома потратят свыше 7 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на заседании согласительной комиссии по бюджету региона на 2020 год и плановый период заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Она также отметила, что в 2019 году на осуществление этого замысла было потрачено 5,6 миллиона рублей. В 2020-м году на составление проектно-сметной документации выделят 1,6 миллиона. Необходимая сумма должна поступить в регион в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

После восстановления корпус старого роддома планируется передать в ведение Псковской городской поликлиники.

- Главное, движение идет, - подытожила обсуждение вопроса первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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