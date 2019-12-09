Губернатор Псковской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телевизионного канала «Россия-24» ответит на вопросы жителей региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, третья по счёту «прямая линия» с участием главы региона состоится 24 декабря.
При этом задать вопрос губернатору можно уже сегодня. Достаточно позвонить по бесплатному номеру телефона 8-800-550-47-78 с 9 утра до 18 часов вечера. Кроме того, видеообращение к главе региона можно опубликовать в социальных сетях или в группах ГТРК «Псков». Чтобы ваш вопрос не затерялся, достаточно добавить к ролику хештег #Прямаялиния, #Ведерников2019.
КСТАТИ
Трансляцию «прямой линии» с участием Михаила Ведерникова также проведут радиостанции «Радио России – Псков» и Радио «Маяк – Псков».
ИСТОЧНИК KP.RU