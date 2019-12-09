2019-12-09T18:09:44+03:00
Общество

Псковские пограничники пресекли вывоз ценных монет и ложки XVIII века

Иностранец не смог ответить на вопрос, кому приадлежат предметы
Егор ТИМОФЕЕВ
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Ценности обнаружили в перчаточном ящике приборной панели.Ценности обнаружили в перчаточном ящике приборной панели.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Псковской области пограничники пресекли вывоз ценных монет и ложки XVIII века. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, вывезти из Российской Федерации предметы, имеющие историческую ценность, попытался 60-летний гражданин Латвии.

На автомобиле марки «Вольво» мужчина подъехал к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шумилкино». Здесь его транспорт стали досматривать. Во время этой процедуры в ящике на приборной панели среди личных вещей пограничники обнаружили 6 монет 1722–1913 годов выпуска. Чуть позднее удалось найти и другую ценность – ложку 1720 года.

Латвиец не смог ответить на вопрос, кому принадлежат эти предметы. Недоумение иностранца вызвал и вопрос пограничников о том, с какой целью он пытается вывезти монеты и ложку из страны.

В пресс-службе ведомства добавили, что предметы у гражданина Латвии изъяли для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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