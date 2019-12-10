2019-12-10T09:58:07+03:00
Общество

Продающие дипломы и свидетельства о рождении сайты заблокировал суд в Псковской области

Сайты, распространяющие подделки, выявил прокурор Струго-Красненского района
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
..Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Струго-Красненского района, прокурор выявил в сети Интернет несколько сайтов, на которых можно приобрести документы. В их числе свидетельства о рождении, аттестаты о среднем образовании, дипломы о среднем образовании, дипломы о высшем образовании.

Законодательство запрещает распространение такой информации, нарушение закона предусматривает уголовную или административную ответственность. Статьей 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Прокурор Струго-Красненского района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконности распространения этой информации в Интернете, а также в ограничении доступа данным Интернет-ресурсам. Суд поддержал требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области преобразуют систему школьного питания
Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков в День памяти 6-й роты
Псковские пограничники пресекли вывоз ценных монет и ложки XVIII века
Губернатор Псковской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
На составление проектно-сметной документации для реконструкции старого роддома Пскова потратят более 7 миллионов
Торговый центр Fjord Plaza в Пскове откроется ярким праздником
На псковском аэродроме опробовали в действии систему борьбы с беспилотниками
Жителя Псковского района лишили прав за любовь к марихуане и гашишу
Движение транспорта по улице Гражданской в Пскове приостановят на 5 дней
Во время акции «Живи, лес!» жители Псковской области посадили более 4 тысяч деревьев
Великолучане пожаловались на двойные поборы со стороны управляющих компаний
На капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе направят свыше 715 миллионов
Пониженное давление, порывистый ветер и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области
В Святогорском монастыре Пушкинских Гор избрали нового игумена
У десяти храмов в Пскове появились памятные знаки ЮНЕСКО