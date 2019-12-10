Продающие дипломы и свидетельства о рождении сайты заблокировал суд в Псковской области

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-10T09:58:07+03:00

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Струго-Красненского района, прокурор выявил в сети Интернет несколько сайтов, на которых можно приобрести документы. В их числе свидетельства о рождении, аттестаты о среднем образовании, дипломы о среднем образовании, дипломы о высшем образовании.

Законодательство запрещает распространение такой информации, нарушение закона предусматривает уголовную или административную ответственность. Статьей 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Прокурор Струго-Красненского района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконности распространения этой информации в Интернете, а также в ограничении доступа данным Интернет-ресурсам. Суд поддержал требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU