В Псковской области преобразуют систему школьного питания

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-10T10:26:29+03:00

В регионе создали рабочую группу для разработки новой системы питания в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Псковской области модернизируют систему питания школьников к 1 сентября 2020 года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, об этом Вера Емельянова заявила на заседании согласительной комиссии по бюджету.

Вице-губернатор Псковской области сообщила, что в регионе создана рабочая группа для разработки новой системы питания обучающихся. Кроме того, на особом контроле будет диетическое питание подростков в школах

Государственная дума одобрила в первом чтении поправки к закону о бесплатном питании учеников начальной школы. Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2020 года, тогда регионам будут компенсировать расходы из федерального бюджета. Благодаря субсидии высвободятся средства на реорганизацию питания всех школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU