«Титан-Полимер» и ПсковГУ подписали договор о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-10T11:39:21+03:00

ПсковГУ совместно с «Титаном-Полимером» будут готовить специалистов в области химической промышленности

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Псковский государственный университет и «Титан-Полимер» подписали договор о сотрудничестве. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, 10 декабря в Центре студенческих инициатив опорного вуза региона подписи под документом поставили врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и гендиректор ООО «Псковский завод “Титан-Полимер”» Герман Петрушко.

Наталья Ильина отметила, что «Титан-Полимер» является для Псковской области генеральным партнером в подготовке квалифицированных кадров в сфере экономики. С предприятием университет работает уже несколько месяцев, сегодня сотрудничество приобрело официальный статус.

В ближайшем будущем вуз лицензирует образовательную программу «Химические технологии» и совместно с новым партнером запустит подготовку специалистов. Участники встречи отметили, что подготовка кадров для химической отрасли в Пскове станет системной.

С запуском новой образовательной программы студенты ПсковГУ смогут подписать целевой договор с «Титаном-Полимером».

ИСТОЧНИК KP.RU