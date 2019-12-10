В Псковской области утвердили тарифы на электроэнергию на 2020 год

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-10T12:27:33+03:00

Хотелось бы с другим выражением лица смотреть на счетчики электроэнергии... Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 июля в регионе поднимутся цены на электричество

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Комитет Псковской области по тарифам и энергетике утвердил тарифы на электроэнергию на 2020 год. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Стоимость 1 киловатта в час с 1 января 2020 года не изменится.

Для городских жителей цена за киловатт составляет 4,40 рубля; для сельских жителей – 3,08 рубля; для людей, проживающих в домах с электроплитами – 3,30 рубля.

С 1 июля 2020 года стоимость за 1 киловатт в час вырастет. Увеличение тарифа для всех категорий населения составит 4,5 процента.

Для городских жителей цена возрастет до 4,60 рубля; для сельских жителей – до 3,22 рубля; для людей, проживающих в домах с электроплитами – до 3,45 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU