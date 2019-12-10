2019-12-10T14:35:54+03:00
Общество

В Пскове появится мурал памяти бойцов 6-й роты

Макет изображения уже согласован
Алиса Солнцева
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Первые муралы появились на псковских фасадах летом этого года.Первые муралы появились на псковских фасадах летом этого года.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На фасаде жилого дома № 23 на улице Маргелова в Пскове появится мурал, посвященный подвигу 6-й роты. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сегодня проходит заседание оргкомитета по подготовке памятных мероприятий к 20-летию подвига десантников 6-й роты.

Как отметила Наталья Плявинская, руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, макет изображения уже согласован, выполнение работы будет зависеть от погоды.

Средства на граффити выделят из благотворительного Фонда имени святой равноапостольной княгини Ольги.

КСТАТИ

Кроме того, к юбилею памятной даты в Псковской области установят 25 бюстов героев 6-й роты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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