В Пскове появится мурал памяти бойцов 6-й роты
На фасаде жилого дома № 23 на улице Маргелова в Пскове появится мурал, посвященный подвигу 6-й роты. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сегодня проходит заседание оргкомитета по подготовке памятных мероприятий к 20-летию подвига десантников 6-й роты.
Как отметила Наталья Плявинская, руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, макет изображения уже согласован, выполнение работы будет зависеть от погоды.
Средства на граффити выделят из благотворительного Фонда имени святой равноапостольной княгини Ольги.
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Кроме того, к юбилею памятной даты в Псковской области установят 25 бюстов героев 6-й роты.
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