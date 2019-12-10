2019-12-10T14:55:27+03:00
Экономика

Клиенты группы «Открытие» стали страховать свою жизнь в валюте в 10 раз реже

Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы
Егор Тимофеев
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Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 2015 года доля тех, кто покупает программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») в долларах и евро, стабильно сокращалась с 29% до 3%. Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.

Пять лет назад 25% всех инвестиционно-накопительных программ компании ( данные по компании «ЭРГО Жизнь», на базе которой развивается «Росгосстрах Жизнь», входящая в группу) заключались в долларах, еще 4% — в евро. Однако с 2015 года доля валютных договоров страхования жизни постепенно снижалась, и в этом году в валюте оформлено меньше 1% полисов НСЖ и порядка 2% ИСЖ.

-Инвестиционно-накопительные продукты «Росгосстрах Жизнь» чаще всего продаются через розничную сеть банка «Открытие», поэтому для них характерны такие же тренды, что и для традиционных банковских продуктов, особенно депозитов. Прошло пять лет с девальвационного шока 2014 года. Люди имеют свойство забывать плохое. Рубль уже долгое время относительно стабилен, так почему бы не купить рублевый инструмент с более высокой доходностью? Тем более, что абсолютное большинство клиентов получают доходы в рублях и планируют финансовые цели в них же, - объясняет директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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