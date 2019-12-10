Мемориальную доску в честь основательницы хосписа имени святой Марфы — Марии откроют в Пскове

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-10T16:05:20+03:00

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В Пскове, в пятницу, 20 декабря, откроют мемориальную доску в честь псковички Людмилы Валентиновны Степановой.

Людмила Степанова основала и была в течение 16 лет директором псковского «Хосписа имени святой Марфы — Марии».

Хоспис в Пскове стал одним из первых в России. Людмила Степанова основала его в 1993 году. С июля 2001 года по декабрь 2017 года она была директором этого учреждения. В 2002 году по ее инициативе в областном центре появилась Псковская городская общественная организация «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии». В июле 2018 года после тяжелой болезни Людмилы Валентиновны не стало.

Людмила Степанова носила звание «Отличник здравоохранения СССР», ее работа была отмечена грамотами от администраций разного уровня. К 15-летию хосписа в 2008 году псковичку наградили медалью «За заслуги перед Псковом». За милосердие и долголетнюю инновационную социальную работу для тяжёлых больных в хосписе в 2014 году Людмила Степанова удостоена высокой награды Русской Православной Церкви - медали святой Евфросинии. В июле 2018 года ее имя посмертно занесли в Книгу почета Пскова.

КОНКРЕТНО

Увековечить заслуги Людмилы Степановой решили депутаты Псковской городской Думы на 26-ой очередной сессии ПГД шестого созыва, которая состоялась 14 июня. Таким образом отметили весомый вклад псковички в развитие паллиативной помощи в России.

ИСТОЧНИК KP.RU