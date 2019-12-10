2019-12-10T16:20:48+03:00
Звезды

Актер сериала «Универ» приехал в Псков для съемок документальной передачи

Телеканал «Звезда» при участии Арарата Кещяна снимает в Пскове выпуск телепередачи «Не факт»
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.Фото: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
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Арарат Кещян, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», участвовал в съемках выпуска телепередачи «Не факт» в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, съемки о нашествии польского короля Стефана Батория на Псков телеканал «Звезда» вел в Псковском Кремле и на Покровской башне.

Фото: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Арарат Кещян, один из ведущих передачи «Не факт», приехал вместе со съемочной группой в Псков, где, кроме того, посетил один из ресторанов.

- Ветер нечеловеческий, но когда нас это останавливало? – так прокомментировали сотрудники Музея-заповедника съемочный день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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