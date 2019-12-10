Актер сериала «Универ» приехал в Псков для съемок документальной передачи
Арарат Кещян, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», участвовал в съемках выпуска телепередачи «Не факт» в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, съемки о нашествии польского короля Стефана Батория на Псков телеканал «Звезда» вел в Псковском Кремле и на Покровской башне.
Фото: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
Арарат Кещян, один из ведущих передачи «Не факт», приехал вместе со съемочной группой в Псков, где, кроме того, посетил один из ресторанов.
- Ветер нечеловеческий, но когда нас это останавливало? – так прокомментировали сотрудники Музея-заповедника съемочный день.
ИСТОЧНИК KP.RU