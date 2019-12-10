Самый большой детский сад заработает в Пскове в 2020 году
Новый детский садик на улице Звездной в Пскове получит номер 5 и название «Академия детства». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, до конца года здание сдадут в эксплуатацию.
Фото: pskovgorod.ru. Большая игровая площадка для всех воспитанников садика.
Сад №5 станет самым большим дошкольным учреждением Пскова, он рассчитан на 270 мест, включая 80 ясельных.
Помещения в трехэтажном здании разделены на 12 групповых секций с комнатами для игр, спальнями, раздевалками, буфетом и туалетной комнатой. В яслях предусмотрено помещение для сушки верхней одежды и обуви.
Фото: pskovgorod.ru.
Фото: pskovgorod.ru. А вы любите манную кашу с комочками или без?
По нацпроекту «Демография» на строительство сада выделили 179 миллионов рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU